Эль-Кувейт, 18 июля, 2020, 21:13 — ИА Регнум. Некоторые обязанности эмира Кувейта временно возложены на наследного принца Навафа аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабаха, сообщает 18 июля Кувейтское информационное агентство.

Cancillería Argentina Принц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

Эмир Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, который сейчас находится на обследовании в больнице, заранее подписал соответствующий указ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эмир утром 18 июля лёг в больницу для обследования.