Красногорск, 18 июля, 2020, 20:16 — ИА Регнум. В Московской области в результате обильных осадков порядка 40 дачных участков подверглись затоплению. Об этом 18 июля сообщается в заявлении пресс-службы МЧС.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дождь

«В связи с прохождением грозового фронта, сопровождающегося сильными ливнями, на территории подмосковных Можайского и Наро-Фоминского городских округов остаются подтопленными: 41 дачный участок», — отмечается в заявлении.

Для ликвидации последствий стихийного бедствия сотрудники чрезвычайных ведомств привлекли порядка 500 человек и около 80 единиц техники.