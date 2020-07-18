Вашингтон, 18 июля, 2020, 19:57 — ИА Регнум. Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун призвала федеральные власти прекратить аресты участников беспорядков в городе Портленд, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом 18 июля она сообщила на своей странице в Twitter.

Oregon Department of Transportation Кейт Браун

По мнению Браун, аресты преступающих закон есть не что иное, как злоупотребление полномочиями.

«Для администрации президента Дональда Трампа данный факт является поводом для позирования перед фотокамерой», — отметила губернатор.

Напомним, ранее 11 июня глава Белого дома заявил, что нельзя оценивать всю американскую полицию, исходя из «позорного» поступка сотрудников, допустивших смерть негра Джорджа Флойда в Миннеаполисе.