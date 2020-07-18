Диспур, Индия, 18 июля, 2020, 19:50 — ИА Регнум. Более двух с половиной тысяч деревень в Индии оказались затоплены в результате наводнения, пишет 18 июля Times of India.

Rajeshlipantd Наводнение. Индия

Стихийное бедствие обрушилось на индийский штат Ассам, где под водой оказались 2678 населённых пунктов. В результате погибли 79 человек. Наводнение привело к гибели около сотни голов скота.

Напомним, наводнение на северо-востоке Индии началось в конце мая из-за разлива реки Брахмапутра. Стихийное бедствие охватило 26 индийских округов.

В результате около трёх миллионов человек попали в зону бедствия. Власти принимают меры для спасения людей.