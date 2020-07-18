Черкесск, 18 июля, 2020, 19:46 — ИА Регнум. Военные Южного военного округа России совершили марш бросок верхом на лошадях. Об этом 18 июля сообщается в заявлении пресс-службы военного округа.

Верхом на лошадях

Маневры были совершены вслед за последовавшей проверкой боеготовности вооруженных сил страны, которая стала внезапной.

«Военнослужащие батальонных тактических групп выполнили комплекс мероприятий, включающих в себя выход в район формирования колонн и совершения марша через горные перевалы с использованием лошадей монгольской и карачаевской породы», — отмечается в заявлении.

В марш-броске приняли участие порядка 1 тыс. 200 военнослужащих, а также около 200 единиц военной техники.