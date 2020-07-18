Вашингтон, 18 июля, 2020, 19:39 — ИА Регнум. Ученые США из Университета штата Миссисипи занимались слежением за сигналами мобильных телефонов на территории России. Об этом 18 июля сообщает The Wall Street Journal.

Мобильные телефоны

По данным издания, слежка осуществлялась в том числе в районе полигона военно-морских сил России в Нёноксе.

Данный проект был организован при финансовой поддержке министерства обороны Соединенных Штатов.

Как отмечают журналисты, целью указанной операции стало стремление выявить возможность сбора данных, важных для военного ведомства, через открытые источники.