Киев, 18 июля, 2020, 19:26 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о том, что в стране отсутствует медицинская система. Об этом 18 июля сообщает агентство «РБК-Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

"По сути, у нас медицины как системы не существует в стране. У нас есть очаги оказания медицинской помощи», — подчеркнул чиновник в комментарии агентству.

Степанов отметил, что на Украине развивалось лишь одно направление в медицине — это стоматология.

Напомним, 1 апреля на Украине стартовала реформа системы здравоохранения, целью которой является создание условий для предоставления бесплатной медицинской помощи для населения в тех сферах отрасли, от которых зависит жизнь пациентов.