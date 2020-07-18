Берн, 18 июля, 2020, 19:09 — ИА Регнум. Руководство одной из крупнейших туристических фирм Швейцарии заявило, что в 2021 году самым популярным местом для туристического отдыха станут Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом 18 июля сообщает издание Lonely Planet.

Объединённые Арабские Эмираты

Информация была обнародована на основании исследования данных запросов в поисковых системах. Выводы были сделаны после обработки данных пользователей из 131 страны мира.

Наиболее привлекательными для отдыха странами, после ОАЭ, оказались Катар, Канада, Соединенные Штаты и Египет.