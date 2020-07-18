Кукута, Колумбия, 18 июля, 2020, 19:04 — ИА Регнум. Двое военнослужащих стали жертвами атаки неизвестных в колумбийском департаменте Норте-де-Сантандер, передаёт 18 июля La FM.

U.S. Air Force Колумбийские военные

Один военный погиб на месте, второй скончался в больнице. Ещё шесть человек госпитализированы с ранениями.

Нападение произошло утром 18 июля на дороге между столицей департамента Кукутой и городом Тибу.

Прогремели взрывы, после чего началась стрельба. Полиция подозревает в нападении «Армию национального освобождения» — организацию, считающуюся в Колумбии террористической.

Напомним, «Армия национального освобождения» создана в Колумбии в 1964 году. Считается леворадикальной группировкой, исповедующей в том числе теологию освобождения, принятую в Венесуэле — политическом враге Колумбии.

Ранее «Армия национального освобождения» предложила колумбийским властям заключить перемирие на три месяца. В начале июля колумбийский президент Иван Дуке отверг эту инициативу, назвав членов движения террористами.