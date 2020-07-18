Нью-Йорк, США, 18 июля, 2020, 18:16 — ИА Регнум. Половину всех богатств мира присвоили себе 26 человек, сообщил 18 июля генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе публичной лекции.

Виктор Дени. Капитал. 1920

Назвав неравенство приметой нашего времени, глава международной организации указал, что свыше 70% населения планеты живёт в условиях растущего неравенства — и это только если брать экономическую сторону.

Гутерреш «26 самым богатым людям в мире принадлежит столько же благ, сколько половине населения планеты».

Но есть и другое неравенство, отмечает генсек ООН — неравноправие в возможностях достичь чего-то в жизни. У одних таких возможностей много, у других — почти нет. И зависит это от расы, национальности, пола, состояния здоровья и от ряда других факторов.

В этой связи Генеральный секретарь ООН призвал помогать бедным странам, в частности — Африке:

«Ей нужна прямая поддержка в размере примерно десяти процентов ВВП, нужен трансфер около $200 млрд».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гутерреш сегодня, 18 июля, прочитал в ООН лекцию, посвящённую Нельсону Мадлеле, который является символом победы над апартеидом.