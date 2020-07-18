Вашингтон, 18 июля, 2020, 18:12 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш заявил, что женщины находятся в худшем положении, чем мужчины. Об этом 18 июля он сообщил во время лекции, посвященной памяти президента ЮАР Нельсона Манделы.

Simon Williams / Ekta Parishad Индийские женщины

«Мы живем в мире, в котором доминируют мужчины. Во всем мире женщины находятся в худшем положении, чем мужчины, потому что они женщины», — заявил Гуттереш.

Генеральный секретарь ООН, на основании указанных представлений, призвал мировое сообщество создать «гендерный паритет» на руководящих должностях, обеспечив представительницам слабого пола равную долю участия в управлении.

Напомним, феминистские представления об угнетенном положении женщин в обществе привели к созданию организаций, настаивающих на так называемой позитивной дискриминации, суть которой заключается в стремлении предоставить женщинам ключевые должности в политике, экономике и социальной сфере на основании не личных профессиональных качеств, а на основании факта принадлежности к женскому полу.