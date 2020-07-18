Курган, 18 июля, 2020, 16:40 — ИА Регнум. В Курганской области за минувшие сутки зарегистрировано 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Оперштаб Курганской области Коронавирус. Курган

Основной очаг расположен в Кургане — 33 положительных теста. Всего с начала пандемии в Курганской области на 18 июля выявлено 1752 заражения коронавирусом. Данные по выздоровевшим и скончавшимся оперативный штаб не предоставляет.

По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии в Зауралье на 18 июля выздоровели 817 человек, три пациента с COVID-19 скончались.