Порто-Ново, 18 июля, 2020, 15:36 — ИА Регнум. В Гвинейском заливе у берегов Африки пираты захватили 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера Curacao Trader. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает интернет-портал Maritime Bulletin со ссылкой на заявление компании Alison Management Corp, владеющей данным танкером.

Эжен Делакруа. Африканские пираты. 1853

Танкер находился в 210 морских милях от берега Бенина, когда подвергся нападению пиратов. Нападение было совершено утром 17 июля в 11:00 по местному времени. Пираты взяли в плен 13 из 19 членов экипажа. Среди них один гражданин России и по меньшей мере четверо граждан Украины.

Компания Alison Management Corp сообщает, что на данный момент танкер дрейфует с ограниченными возможностями на борту, к нему на помощь уже направилось другое судно.

Известно, что танкер направлялся в Того.