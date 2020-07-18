Острогожск, Воронежская область, 18 июля, 2020, 14:44 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате автоаварии в Воронежской области утром 18 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области Фото с места аварии

Авария произошла около 11:35 утра в Острогожском районе на 116 километре автодороги «Воронеж-Луганск». Предварительно установлено, что 38-летний местный житель, управляя автомобилем Toyota, двигался в сторону Воронежа. Он допустил столкновение с автомобилем Chevrolet под управлением 52-летнего жителя Острогожского района.

В результате аварии погибли оба водителя и пассажирка Chevrolet, пассажир Toyota госпитализирован.