Одесса, Украина, 18 июля, 2020, 14:49 — ИА Регнум. В Одессе утром 18 июля началась операция по подъему танкера Delfi, который сел на мель в районе пляжа «Дельфин» в ноябре 2019 года, сообщают одесские издания «Думская» и «Таймер».

(сс) Raw2Jpeg Нефтяной танкер

По информации издания «Думская» 18 июля с 06:00 велись работы по накачке понтонов.

«Между пляжем и «Делфи» постоянно курсируют катера, доставляя водолазов к месту работ. На расстояние около 100 метров подошли буксиры, на них заводят тросы, чтобы дернуть танкер для постановки на киль», — сообщают журналисты одесского СМИ.

Как сообщает местное издание «Таймер», к операции привлечены два буксира. Понтоны, наполненные воздухом, были заведены внутрь судна, что, по информации журналистов издания, «позволит уменьшить нагрузку на корпус судна в ходе операции».

«Если всё пройдёт успешно, в дальнейшем Delfi планируют придать положительную плавучесть, после чего отбуксируют с пляжа на утилизацию», — сообщает «Таймер».

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Напомним, 4 июля Владимир Зеленский, находясь в Одессе, потребовал убрать севший на мель танкер до 20 июля.