Нью-Йорк, США, 18 июля, 2020, 14:59 — ИА Регнум. Из-за действий Китая на нефтяном рынке может произойти обрушение цен на данный вид сырья. Об этом 18 июля сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По информации источника, во время пандемии коронавирусной инфекции КНР приобрела рекордно большой объем нефти по низкой цене и в настоящий момент, когда страны ОПЕК+ намерены повысить квоты нефтедобычи, начала его продавать из своих хранилищ.

Также уточняется, что в настоящее время у Китая приобретено примерно 1 млн баррелей черного золота покупателями, которые обычно покупали нефть у поставщиков из Африки и с Ближнего Востока.

При этом подчеркивается, что Шанхайская международная энергетическая биржа не собирается становиться поставщиком нефти в регионе, а торговля фьючерсами была запущена Китаем для популяризации юаня.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 17 июля стало известно, что аналитики Rystad Energy уверены, что в августе нефтяные цены снова резко снизятся.