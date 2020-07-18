Киев, 18 июля, 2020, 13:43 — ИА Регнум. Более 24 000 подписей (из необходимых 25 000) набрала петиция, адресованная президенту Украины Владимиру Зеленскому, с просьбой оставить Киево-Печерскую лавру в пользовании канонической Украинской православной церкви.

Michele Ursino Киево-Печерская лавра

Текст петиции был размещен 27 апреля 2020 года на интернет-портале президента Украины, и на момент публикации новости петицию подписали 24 253 человека. До окончания сбора подписей осталось девять дней.

«Мы, верующие Украинской православной церкви, просим Вас, господин президент, не допустить в который раз попытку незаконного захвата Киево-Печерской лавры и отклонить петицию № 22/092966-еп, целью которой является явное разжигание межконфессиональной розни», — говорится в тексте петиции.

Автор петиции Родион Абрамович также просит Владимира Зеленского отклонить петицию №22/092966-еп от 15 апреля 2020 года.

Напомним, автор петиции №22/092966-еп Алексей Кравчук потребовал от президента Украины прекратить использование Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью Московского патриархата путем разрыва договора аренды лавры. Он также потребовал передать лавру в пользование раскольникам из Православной церкви Украины (ПЦУ). Петиция Кравчука набрала 27 505 голосов и была рассмотрена президентом Украины. 22 мая 2020 года Владимир Зеленский ответил на петицию. В частности, он напомнил, что субъектом управления объектами государственной собственности (которой является Киево-Печерская лавра — ИА REGNUM) в соответствии с украинским законодательством является кабинет министров Украины.