Калуга, 18 июля, 2020, 13:45 — ИА Регнум. В Калужской области 1 сентября может быть возобновлена полноценная работа детских садов, сообщили 18 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Альберт Анкер. Детский сад. 1874

Ранее сообщалось, что все группы детсадов откроют 15 июля, но к этому времени область не перешла на третий этап снятия ограничительных мер, так как в регионе имеются риски заражения коронавирусной инфекцией. Если эпидемическая обстановка будет благоприятной, то полноценную работу детские сады начнут с 1 сентября. В настоящее время в детсадах области открыты так называемые «дежурные» группы.

Напомним, возобновление работы детских учреждений происходит с разрешения Роспотребнадзора на третьем этапе снятия ограничений. Для этого необходимо, чтобы коэффициент распространения коронавируса в регионе не превышал 0,5, а именно за четыре последних дня новых случаев заболевания вирусной инфекцией должно быть в два раза меньше, чем за предыдущие четыре дня. Пока ещё такого результата в области не достигнуто.