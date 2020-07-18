Калуга, 18 июля, 2020, 12:40 — ИА Регнум. В Калужской области на особом контроле органов прокуратуры находятся вопросы социального обеспечения в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 18 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна

По её словам, в ходе проверки соблюдения социальных прав граждан в Калуге выявлено 1369 заявлений о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет, по которым в установленный срок не приняты решения. В настоящее время из указанного количества заявлений уже произведены выплаты 1305 семьям. Аналогичные нарушения выявлены в Людиново, а также в Медынском районе. Всего в результате принятых прокурорами мер восстановлены права 1307 несовершеннолетних, общая сумма выплаченных денежных средств составила более 42,5 млн рублей. Кроме того, по результатам прокурорских проверок защищены права 1105 медицинских работников. Выплачено стимулирующих выплат на общую сумму более 20 млн рублей. Также мерами прокурорского реагирования удалось добиться погашения задолженности по заработной плате, образовавшейся в период пандемии, перед 1190 работниками 12 организаций на общую сумму более 32 млн рублей.

«По результатам проверок соблюдения прав граждан в условиях коронавируса прокурорами области выявлено 402 нарушения, внесено 158 представлений, принесено 28 протестов, в суд направлено 70 заявлений, объявлено 193 предостережения, возбуждено 36 дел об административных правонарушениях и два уголовных дела», — сказала Искрина Лепёхина.