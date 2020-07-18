Вашингтон, 18 июля, 2020, 10:52 — ИА Регнум. На территории США продолжаются беспорядки с участием активистов движения Black Lives Matter (BLM). Это следует 18 июля из сообщений в американских соцсетях и СМИ.

(сс) Anthony Quintano Надпись «Black Lives Matter» возле Башни Трампа

По информации пользователей соцсети Twitter, в Чикаго протестующие из BLM напали на сотрудников полиции, которые охраняли памятник Христофору Колумбу. В итоге того, что полицейские из-за града камней и обстрелов фейерверками вынуждены были ретироваться, протестующие прорвались к памятнику, однако снести его не смогли.

При этом мэр Нью-Йорка Билл ди Блазио, как сообщает портал zerohedge.com, выделил 27 полицейских на охрану мурала с надписью «Black Lives Matter» у входа в Башню Трампа, которую ранее попытались закрасить, несмотря на то, что в городе наблюдается резкий рост преступности на фоне беспорядков.

Также сообщается, что город Портленд уже 47 дней находится в осаде анархистов из движения «антифа», о чем ранее сообщил исполняющий обязанности госсекретаря министерства внутренней безопасности Чад Вульф, отметив, что для разгона последних в город, по распоряжению президента США Дональда Трампа, направили несколько отрядов министерства, на что позднее последовала негативная реакция представителей Демпартии страны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по меньшей мере четыре человека задержаны полицией после того, как они вылили синюю краску на надпись с главным лозунгом движения Black Lives Matter на Пятой Авеню в Нью-Йорке.