Токио, 20 июля, 2020, 14:56 — ИА Регнум. Японские правые националисты требуют от правительства Японии решительных мер в борьбе за территории, которые назначены Японией «своими». Почему японских реваншистов так возмутили поправки, принятые к российской Конституции, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Японские националисты через свое СМИ «Санкэй симбун» яростно критикуют японское правительство за «мягкотелость». Доходит до того, что раздаются призывы к военному ответу за действия государств — соседей Японии на своих землях. Такой результат воспитания своих граждан в духе реваншизма для Японии закономерен, ведь им с детских лет внушали, что Россия, по мнению Японии, владеет Курильскими островами «незаконно».

А что касается изменений, принятых к российской Конституции, то их аудитория «Санкэй симбун» считает не более чем уловками, которые направлены со стороны коварных русских на то, чтобы выманить у Японии инвестиции. При этом вожделенные, как они называют наши острова, «северные территории» все равно не отдав.

Читайте подробности в статье Анатолия Кошкина «Японские правые требуют от Абэ не слов, а действий в отношении соседей».