Афины , 20 июля, 2020, 15:07 — ИА Регнум. Для греков собор Святой Софии представляет настолько важную культурно-историческую ценность, что реакция Греции на решение турецкого президента Реджепа Эрдогана сделать там мечеть может быть крайне резкой. Какие угрозы уже прозвучали со стороны греческих официальных лиц по поводу турецкого решения, рассказывает корреспондент ИА REGNUMДарья Алексеева.

Иван Шилов ИА REGNUM Собор Святой Софии

«Любой, кто нарушает международное право, должен понимать, что за такое правонарушение существуют болезненные санкции, — заявили в греческом правительстве. — Проблема Святой Софии — международная проблема. Единственное, что является бесспорным, — это то, что такое правонарушение и такое оскорбление должны иметь соответствующий ответ».

По мнению министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса, вопрос Айя-Софии — это не религиозный вопрос, а часть национальных прав. Если подходить к решению Эрдогана так, как греческие официальные лица, то становятся представимы самые страшные варианты развития событий.

Читайте подробности в статье Дарьи Алексеевой «Айя-София. В Греции Турцию стыдить не будут, Турции ответят».