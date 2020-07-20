Москва, 20 июля, 2020, 15:05 — ИА Регнум. Хочешь суверенитета — добро пожаловать в социализм. Последние события, связанные с эволюцией российской государственной самостоятельности привели политическое руководство страны к пониманию необходимости перехода к госкапитализму. Почему остановиться на этом не получится, а впереди у страны либо возвращение в глобалистское подчинение, либо новый социализм, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Переход к самостоятельному развитию для современного государства возможен только на пути выхода из глобалистской системы подавления. Десятилетия пребывания России в капитализме должны были убедить даже самых восторженных и упертых наблюдателей в том, что место отечественного капитализма в мировой системе оказалось, мягко говоря, совсем не самым почетным.

Пребывание на периферии, в состоянии полуколонии, стало для патриотически настроенной части российской политической элиты нелегким испытанием, из которого она, похоже, сделала, наконец, вывод. Прибыль и прочие экономические достижения имеют смысл только в одном случае — если все это идет на пользу стране в целом. Если же нет, то необходимо искать новые пути, каким бы завлекательным не казался тактический выигрыш. Так почему шаг к госкапитализму в этом смысле необходим, но недостаточен?

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