Баксан, Кабардино-Балкария, 18 июля, 2020, 08:56 — ИА Регнум. В результате взрыва смеси газа с воздухом в квартире двухэтажного многоквартирного жилого дома в городе Баксан в Кабардино-Балкарии пострадали четыре человека, в число которых входят два ребенка. Об этом 18 июля сообщает ГУ МЧС России по региону.

ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике Взрыв бытового газа в городе Баксан Кабрдино-Балкарии

По данным ведомства, сообщение о взрыве смеси газа и воздуха на первом этаже многоквартирного двухэтажного дома городе Баксан поступило в 6:25 мск.

«В результате пострадали четыре человека: двое взрослых 1960 и 1963 годов рождения и двое детей 2013 и 2017 годов рождения», — говорится в сообщении.

Также указывается, что пострадавшие были доставлены в городскую больницу, а пожар, который возник в результате взрыва и площадь которого составила 200 кв. метров, был ликвидирован в 7:10 мск.

«Погибших на пожаре нет. К тушению привлекались 16 человек и четыре единицы техники. Причина пожара и ущерб устанавливаются», — также говорится в сообщении регионального ГУ МЧС РФ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 17 стало известно, что хлопок газовоздушной смеси произошел в частном доме в деревне Башкирии, в результате чего пострадала 48-летняя женщина.