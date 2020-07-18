Киев, 18 июля, 2020, 07:35 — ИА Регнум. Отставка действующего украинского руководства может повысить шансы Украины на спасение, считает депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, сообщается на сайте этой политической организации.

Илья Хохлов Вадим Рабинович

Вадим Рабинович «Эта власть должна как можно быстрее уйти, и чем быстрее это произойдет, тем вероятнее, что мы успеем еще хоть что-то оставить украинцам и сохранить страну».

Он также отметил, что представители нынешнего руководства страны не скрывают, что их деятельность носит временный характер. По мнению Рабиновича, смена власти на Украине может произойти уже в октябре этого года после местных выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня Вадим Рабинович заявил, что после ухода украинского главы Владимира Зеленского со своего поста он может стать последним президентом страны, а Украина превратится в парламентскую республику.