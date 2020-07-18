Киев, 18 июля, 2020, 07:33 — ИА Регнум. Очередная петиция с требованием от президента Украины Владимира Зеленского подать в отставку собрала более 25 000 голосов, необходимых для ее рассмотрения. На момент публикации новости ее подписали 26 778 человек.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Напомним, петиция была размещена 8 июля 2020 года на официальном интернет-представительстве президента Украины в разделе электронных петиций под номером 22/100 754-еп. Ее автором является политолог Виктор Уколов.

Автор петиции напомнил, что 18 апреля 2019 года, за четыре дня до второго тура голосования на выборах президента Украины (голосование состоялось 21 апреля 2019 года), Владимир Зеленский в эфире программы «Право на власть» пообещал в случае нарушения им закона подать в отставку. 7 июля 2020 года Владимир Зеленский не внес в декларацию «огромную» сумму доходов от продажи облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ). Таким образом, действующий президент Украины, по словам Уколова, нарушил закон «О противодействии коррупции».

«Обращаемся к господину Президенту с призывом соблюдать слова и подать в отставку или признать, что за четыре дня до второго тура, 18 апреля 2020 (2019 года — ИА REGNUM) он солгал своим избирателям», — говорится в петиции.

Напомним, 22 мая 2019 года на сайте президента Украины также была опубликована петиция с требованием отставки Владимира Зеленского, которая набрала 60 189 голосов. 6 июня 2019 года Владимир Зеленский ответил на нее. В частности, он напомнил, что досрочно президентские полномочия прекращаются в случае отставки, невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья, а также в случае устранения с поста украинского лидера в порядке импичмента и в случае смерти президента. «Объективных и, надеюсь, понятных вам причин покинуть свой пост» нет, ответил Зеленский на петицию в прошлом году.