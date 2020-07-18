Тегеран, 18 июля, 2020, 09:16 — ИА Регнум. 17 июля посол Ирана в Португалии Мортеза Даманпак Джами заявил, что Исламская Республика приняла курс максимального сопротивления перед лицом политики максимального давления США и никогда не встанет на колени перед Вашингтоном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерная программа

В интервью агентству Lusa News Джами отметил, что ядерная сделка подлежит исполнению даже в отсутствие США, так как другие стороны еще не вышли из неё. «Однако, если США вернутся к сделке, Иран также будет готов сотрудничать совместно с целью ее успешной реализации», — сказал он.

Отметив, что СВПД является символом победы переговоров, посол заверил, что Иран никогда не закрывал двери дипломатии и администрация иранского президента Рухани верит в конструктивное взаимодействие с международным сообществом.

Напомнив, что три европейских государства официально не вышли из сделки, он заявил, что они должны сохранять независимость в своём политическом курсе.