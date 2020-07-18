Тегеран, 18 июля, 2020, 08:54 — ИА Регнум. 16 июля заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Арагчи на встрече с главой Высшего совета Афганистана по национальному примирению (ВССР) в Кабуле подчеркнул необходимость региональной интеграции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 17 июля.

Www.tasnimnews.com Заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи на встрече в Кабуле

В ходе встречи во дворце Сепидар в Кабуле он заявил о поддержке Исламской Республикой Иран (ИРИ) усилий по восстановлению мира в Афганистане, вновь подчеркнув необходимость региональной интеграции и экономического развития.

В ходе встречи Абдулла, со своей стороны, поблагодарил Исламскую Республику Иран за неизменную поддержку Ирана и кратко проинформировал Арагчи о последних усилиях по достижению мира и возобновлению мирных переговоров.

Арагчи также поблагодарил главу Высшего совета Афганистана по национальному примирению (ВССР) и заверил его в неизменной поддержке Кабула, содействии Ираном мирных усилий под руководством Высшего совета по национальному примирению.

В ходе встречи стороны также отметили, что установление мира и безопасности в Афганистане способствует региональному и глобальному миру и стабильности, а также является шагом на пути к региональному сближению, экономическому росту и борьбе с терроризмом и наркотрафиком.