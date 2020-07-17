Рамалла , 18 июля, 2020, 00:29 — ИА Регнум. В Палестине за прошедшие сутки выявили 439 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба палестинского минздрава.

Житель Палестины

Отмечается, что это рекордное число зараженных, выявленных в стране за одни сутки, с начала пандемии. Всего в Палестине подтверждено 9056 случаев заражения новой инфекцией. Жертвами осложнений COVID-19 в стране стали 55 человек.

При этом 1666 пациентов с коронавирусной инфекцией уже выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений. Еще 7335 в настоящее время получают лечение.