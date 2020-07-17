Сан-Франциско, США, 17 июля, 2020, 22:59 — ИА Регнум. Компания Twitter подтвердила 130 кибератак на аккаунты пользователей соцсети за прошедшую неделю, 17 июля сообщает агентство Reuters.

Spencer E Holtaway Twitter

Согласно сообщению компании, в число атакованных аккаунтов попали официальные «Твиттеры» лидера демпартии США Джо Байдена, экс-президента Барака Обамы, модели Ким Кардашьян, рэпера Канье Уэста, миллиардера Илона Маска, основателя Amazon Джеффа Безоса, инвестора Уоррена Баффета, главы Microsoft Билла Гейтса, а также корпоративные аккаунты Uber и Apple.

Расследование крупной кибератаки ведет подразделение ФБР в Сан-Франциско. Отмечается, что взлом касался не только аккаунтов знаменитостей — с ряда аккаунтов мошенники получили доступ к счетам в криптовалюте, ущерб составил около $100 тыс.

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