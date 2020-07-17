Вашингтон, 17 июля, 2020, 22:52 — ИА Регнум. Житель американского штата Колорадо заразился чумой после нападения белки, сообщает 17 июля газета Denver Post.

Никита Устинов ИА Красная Весна Белка за трапезой

Медики отмечают, что его жизни ничего не угрожает и указывают, что это первый подобный случай в штате с 2015 года.

Предполагается, что мужчина заразился чумой от белки.

Сотрудник местного управления здравоохранения Дженнифер Хаус собщила изданию, что чума встречается в основном у грызунов, но может иногда передаваться домашним кошкам и собакам и в очень редких случаях людям.

Издание напоминает, что за последние 15 лет в штате Колорадо чума была выявлена у 21 человека.