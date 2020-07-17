Киев, 17 июля, 2020, 22:13 — ИА Регнум. В результате взрыва, произошедшего в Киеве у станции метро «Шулявская», получил ранение один человек, сообщает 17 июля пресс-служба Нацполиции Украины на своей странице в Facebook.

lawrence's lenses Метрополитен. Киев

По данным полиции, взрыв прогремел на проспекте Победы у входа на станцию метро «Шулявская». Взрывное устройство было заложено в урне для мусора.

Взрывом были повреждены окна станции метрополитена.

«В результате один человек получил телесные повреждения, он госпитализирован… Личность потерпевшего устанавливается», — указано в сообщении пресс-службы.

На прилегающей территории никаких подозрительных или опасных предметов обнаружено не было.