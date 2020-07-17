В Кострому прибыл первый поезд «Ласточка» — фоторепортаж
Кострома, 17 июля, 2020, 22:09 — ИА Регнум. В 19 часов 17 минут на железнодорожный вокзал в Костроме прибыла первая «Ласточка» — скоростной электропоезд из Москвы. Важнейшее логистическое событие в регионе, несмотря на ветреную и дождливую погоду провели торжественно — с духовым оркестром и большим количеством медийщиков.
О необходимости запуска скоростного электропоезда между Москвой и Костромой в области говорили более 10 лет, но воплощению планов в жизнь мешали вопросы окупаемости проекта и удалённость областного центра от основой линии Транссибирской магистрали.
Достичь консенсуса с ОАО «РЖД», по словам губернатора Костромской области Сергея Ситникова, удалось при содействии премьер-министра Михаила Мишустина.
По мнению главы Ростуризма Зарины Догоузовой, запуск «Ласточек» позволит увеличить турпоток в Костромскую область в 1,5−2 раза:
«Ласточки» No 716/715 будут курсировать между Москвой и Костромой ежедневно. Вместимость электропоезда составляет 340 мест. Стоимость билета в один конец составляет от 799 руб. в зависимости от класса обслуживания. В дальнейшем количество пар «Ласточек» увеличится.