Мурманск, 17 июля, 2020, 21:40 — ИА Регнум. Сегодня, 17 июля, в рамках рабочей поездки в Мурманскую область временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша встретился с командующим Северным флотом Российской Федерации вице-адмиралом Александром Моисеевым, а также с экипажами подводных лодок «Калуга» и «Обнинск», дислоцирующихся в акватории Баренцева моря. В городе Полярный, где базируется корабль «Калуга», руководитель области посетил музей боевой славы.

Пресс-служба правительства Калужской области Глава Калужской обл. встретился с экипажами подлодок «Калуга» и «Обнинск»

Имя «Калуга» большая подводная лодка получила 9 мая 2003 года. В 2005 году подписан договор о шефских связях с городом Калуга. В 2001 году в Обнинске состоялось подписание совместного договора о шефстве наукограда над большой атомной подводной лодкой «Обнинск». Наименование «Обнинск» кораблю было присвоено 19 декабря 2000 года.

Пресс-служба правительства Калужской области Глава Калужской обл. встретился с экипажами подлодок «Калуга» и «Обнинск»

Пресс-служба правительства Калужской области Глава Калужской обл. встретился с экипажами подлодок «Калуга» и «Обнинск»