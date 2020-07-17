Минск, 17 июля, 2020, 21:28 — ИА Регнум. Белоруссия и Россия могут многое сделать, в том числе в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом 17 июля заявил белорусский лидер Александр Лукашенко после встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

President.gov.by Встреча Александра Лукашенко с Михаилом Мишустиным

«Думаю, с нынешним премьер-министром России, с новым правительством, я уверен, что мы очень многое можем сделать, в том числе и в Евразийском экономическом союзе», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минске прошла встреча представителей стран-участниц ЕАЭС, в которой с российской стороны участвует премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отметим, в конце 2019 года Александр Лукашенко заблокировал реализацию договора о создании Союзного государства России и Белоруссии в части углубления экономической интеграции. До этого Лукашенко наложил вето на реализацию «пилотных» проектов объединения промышленных гигантов Белоруссии и России.

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