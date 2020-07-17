Москва, 17 июля, 2020, 20:37 — ИА Регнум. В России за сутки от коронавируса вылечились 82 военнослужащих, всего с начала пандемии — более 7,9 тыс. военнослужащих. Об этом 17 июля сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны России Вооруженные силы России

«Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 7978 человек», — сообщили в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в России выявлено 759 203 случая заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 12 123 человека, выздоровели — 539 373. Всего было проведено более 24,3 млн тестов на коронавирус.

Читайте также: Коронавирус в России: борьба за каждую жизнь — все новости