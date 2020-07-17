Барселона, Испания, 17 июля, 2020, 20:35 — ИА Регнум. Власти испанской Каталонии вернули часть «коронавирусных» ограничений в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в провинции, 17 июля сообщает агентство Associated Press.

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«Мы рекомендуем людям не передвигаться, если это не является абсолютно необходимым» , — заявила на пресс-конференции начальник службы здравоохранения Каталонии Альба Вержес.

По словам Вержес, правительство не хочет возвращаться к полной блокировке, но просит граждан соблюдать все ограничения и рекомендации.

В провинции с населением около четырех миллионов человек снова запрещены собрания численностью более десяти человек, гражданам рекомендовано находиться дома.

Спортивные и массовые мероприятия в Каталонии также приостанавливаются. Однако музеи Барселоны и некоторые другие культурные заведения продолжат работать.

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