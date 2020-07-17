Оренбург, 17 июля, 2020, 20:35 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер дал муниципалитетам десять дней на то, чтобы ликвидировать стихийные рынки. Требование содержится в указе «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

Kremlin.ru Денис Паслер

Согласно внесенной 17 июля в документ коррективе, в муниципальных образованиях должны до 28 июля провести работу по ликвидации мест несанкционированной торговли и предоставления услуг. Отчет о результатах необходимо предоставить областной оперштаб.

Напомним, в Оренбуржье по 2 августа продлили коронавирусный режим. Отдельный блок в губернаторском указе посвящен работе рынков.