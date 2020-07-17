Москва, 17 июля, 2020, 20:06 — ИА Регнум. В Москве, вероятнее всего, уже выработался коллективный иммунитет к коронавирусу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил врач-терапевт Алексей Логунов. Он работал в Телемедицинском центре (ТМЦ) департамента здравоохранения Москвы и лечил пациентов с коронавирусом.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Оценивая заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что около 60% москвичей уже имеют иммунитет к коронавирусу, медик отметил, что данное заявление, вероятно, отражает реальное положение дел. В противном случае при снятии ограничений в рамках самоизоляции в городе бы был зафиксирован рост заболеваемости COVID-19, чего на данный момент не наблюдается.

«Я думаю, в целом да (коллективный иммунитет выработался — прим. ИА REGNUM). Потому что очень много было недообследованных пациентов, не у всех делали мазки. Причем очень много малосимптомного или бессимптомного носительства, поэтому процент заболевших велик и многие переносят легко, не обращаясь в больницы. Поэтому вариант, что в Москве сформировался коллективный иммунитет — скорее всего, так и есть. Если бы было по-другому, то при изменении масочного режима был бы высокий уровень заболеваемости. А если этого нет, то получается, что иммунитет есть», — сказал Логунов.