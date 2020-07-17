Минск, 17 июля, 2020, 19:42 — ИА Регнум. «И с нашей стороны есть список, и с российской. Чтобы мы выполняли эти договоренности. И строить мы наши союзные отношения должны исключительно на равноправной основе. Я как историк хорошо понимаю и изучал эту тему очень внимательно. Союзы, построенные не на равноправной основе, не существуют долго», — сообщил Александр Лукашенко председателю правительства России Михаилу Мишустину в ходе переговоров, состоявшихся 17 июля в Минске.

president.gov.by Президент Белорусси Александр Лукашенко и премьер-министр России Михаил Мишустин. 17.07.2020

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Встреча в президентском дворце состоялась по итогам заседания Евразийского межправительственного совета. По словам Мишустина, обсуждался широкий круг вопросов — обеспечение свободы торговли, перемещения товаров, капитала, граждан.

«Считаю, что мы очень плодотворно поработали, подписали соответствующие документы, практически везде договорились, есть компромиссы», — констатировал по итогам глава правительства РФ.

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Лукашенко сообщил Мишустину: «Такая судьба Российской Федерации, которая должна быть локомотивом процессов, особенно экономических, на постсоветском пространстве».

«Сегодня же невозможно, как в Средние века, захватить какую-то страну и подчинить на 100−150 лет. Ситуация иная. Да и не нужно. И у России своих земель хватает, если говорить о России. Но если кто-то мыслит за пределами нашей страны с другой стороны такими вещами и понятиями, я думаю, жизнь его недолговечна, — сообщил Лукашенко. — Мы еще с вами поговорим один на один, обменяемся некоторыми мнениями и вопросами. Я вам расскажу о том, что происходит у нас сейчас в этот электоральный период. Очень странные вещи происходят. Иногда я начинаю долго думать, исходя из своего опыта, откуда это берется. А вот, всякое получается. Поэтому я вам потом расскажу об этом».

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Бессменный лидер постсоветской республики, ранее неоднократно критиковавший правительство РФ и лично Мишустина, решил сделать ему комплимент.

«Вы для нас не чужой человек. И по рождению. Корни где-то в центре Европы. У нас в Полоцке географический центр Европы. И определили впервые этот центр российские ученые с нашими (в советские еще времена). Поэтому вы нам человек не чужой и по рождению, и вы нам человек не чужой, поскольку представляете близкую, братскую нам Российскую Федерацию, — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба. — Вы у нас не гость, вы — дома. Это главное. Я прошу это иметь в виду. Это не какое-то дипломатическое заявление. Мы действительно так считаем».

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«Что касается наших отношений, вы должны знать, что мы никуда не собираемся, как некоторые пытаются представить Белоруссию. Мы находимся на этом клочке земли. Она всегда была близкой и родной для русского человека, россиянина. И останется всегда такой, даже если мы с вами не захотим. Народы без нас разберутся, как им жить. Но хотелось бы, чтобы и мы при этом процессе присутствовали», — добавил Лукашенко.

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Председатель правительства РФ напомнил Лукашенко о подписанном в 1999 году договоре, предусматривающем создание Союзного государства России и Белоруссии. Мишустин также обратил внимание на подписанные недавно в Москве важные документы, в том числе в области атомной энергетики, указав также на совместные проекты в сфере цифровых технологий.

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«Также я хотел бы отметить перспективы наших братских союзнических отношений, которые заложены в союзном договоре, — сказал Мишустин. — Мне кажется, если бы мы еще сделали усилия с правительством Белоруссии, в России, то могли бы найти достаточно большое количество мер, которые бы по-новому раскрыли возможности союзного договора».

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Напомним, с начала века Лукашенко часто обвинял Россию в попытках его «наклонить», лишить Белоруссию «суверенитета и независимости». В конце 2019 года Александр Лукашенко заблокировал реализацию договора о создании Союзного государства России и Белоруссии в части углубления экономической интеграции.

В ходе нынешней президентской кампании он обвинил мифических «российских олигархов» в финансировании его политических конкурентов, санкционировал аресты альтернативных кандидатов и захват дочерней структуры Газпрома в Белоруссии — ОАО «Белгазпромбанк». До этого Лукашенко санкционировал насаждение националистических мифов в рамках политики «белорусизации» и репрессировал критиков русофобии, обосновывавших необходимость объединения с Россией.

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