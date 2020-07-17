Москва, 17 июля, 2020, 19:25 — ИА Регнум. Уровень безработицы в России в июне вырос до 6,2% с 6,1% в мае. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

ИА REGNUM

«В июне, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 4,6 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 6,2% рабочей силы классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда», — говорится в докладе.

По этом, согласно данным Роструда, в органах службы занятости населения в качестве безработных были официально зарегистрированы 2,8 млн человек, в том числе 2,6 млн из них получали пособие по безработице.

Численность экономически активного населения в июне, по оценке Росстата, составила 74,7 млн человек, или 51% от общей численности населения страны.