Гельзенкирхен, Германия, 17 июля, 2020, 19:02 — ИА Регнум. Было понятно, что установка германскими коммунистами памятника Ленину вызовет визгливые отповеди, но очевидно и то, чтов Европе вновь набирают силу левые настроения, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 17 июля, комментируя обращение депутата Европарламента Эльжбеты Крук в Еврокомиссию.

В.И. Ленин произносит речь перед войсками Всевобуча на Красной площади. 25 мая 1919 года

Как сообщалось ранее, Крук выразила недоумение установкой в Гельзенкирхене памятника Ленину и предложила Еврокомиссии рассмотреть вопрос о запрете коммунистических символов в ЕС и ликвидации памятника.

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«Было сразу понятно, что установка германскими коммунистами памятника Владимиру Ильичу Ленину вызовет визгливую отповедь антикоммунистов. Примечательно, что одной из первых отметилась именно польский депутат. Здесь, видимо, антикоммунизм помножился на русофобию. Ну конечно, Советское государство, при котором наша страна достигла вершины своего политического, экономического, общественного и культурного развития, основал «преступник»… Что, казалось бы, может быть более «убойным»?

Аудитория для таких высказываний в Европе, однако, сокращается. Там вновь набирают силу левые настроения. Это ещё раз подтвердило содержание самого вопроса польского евродепутата: год тому назад Европейский парламент сумел подтянуть «другие тоталитаризмы» к нацизму, но умные люди в Европе на это не обращают внимания, создавая памятники вождю трудового народа. В этой связи у меня есть только одно пожелание: чтобы это были высокохудожественные памятники — под стать фигуре мыслителя и практика, изменившего судьбы всего мира к лучшему.

У нас в стране Владимира Ильича Ленина тоже продолжают пытаться дискредитировать. Надеются, видимо, на падающий культурный уровень граждан. На деле же получается, что те, кто старается выставить Владимира Ильича в темном свете, сами оказываются в незавидном положении. За ним — первые сваи в основание СССР, десятки тысяч страниц умнейших текстов, а за ними?