Москва, 17 июля, 2020, 18:58 — ИА Регнум. Москва является крупнейшим транспортным хабом России, сделать столицу закрытой для людей из регионов страны невозможно. Об этом 17 июля заявил мэр города Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Исторический музей

«Постоянно миллионы людей приезжают сюда на работу, уезжают в командировки и так далее. Москву сделать закрытым городом невозможно, бессмысленно абсолютно», — сказал Собянин в интервью «Комсомольской правде».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Собянин заявил, что Москва лучше Нью-Йорка смогла подготовить здравоохранение к распространению коронавируса.

В этом глава столицы видит причину более низкой смертности в российском городе. По его данным, она меньше, чем в Нью-Йорке, в пять раз. При том, что в Москве проживает на 3 млн больше жителей.

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