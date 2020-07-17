Санкт-Петербург, 17 июля, 2020, 19:12 — ИА Регнум. Рабочие, бастовавшие у «Лахта центра» в Петербурге днем 17 июля, вернулись к исполнению обязанностей. Об этом заявил представитель генподрядчика стройки Renaissance Construction.

Monoklon «Лахта центр» в Петербурге

Несколько сотен рабочих, в основном из Средней Азии, устроили стихийный сход у подножия небоскреба, где расположится штаб-квартира Газпрома. Они требовали обещанных выплат.

Заметим, рабочие еще одной структуры Renaissance Construction — компании «Энерго-строй» — вышли на собственную стачку утром 17 июля, но уже в московском аэропорту «Шереметьево». Они высыпали в оранжевых спецовках на взлетную полосу, которую ремонтируют, и потребовали денег. В аэропорту назвали это исключительно внутренним делом подрядчика. СК проводит проверку.

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Как уточняет «Интерфакс», в Петербурге генподрядчик пошел на переговоры с бастующими, привлекли даже консула Узбекистана. Повлияла ли стачка на ход строительства, неизвестно, но любое отставание от графика обещали компенсировать, так как стройка идет без выходных.

Турецкая компания Renaissance Construction входит в строительный холдинг Renaissance. 13 июля Амурский газоперерабатывающий завод, принадлежащий Газпрому, тоже пережил настоящий бунт рабочих — и тоже претензии по доплатам были предъявлены Renaissance Heavy Industries, входящей в тот же холдинг.

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