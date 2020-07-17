Москва, 17 июля, 2020, 18:54 — ИА Регнум. На восстановление экономики Москвы до уровня, который был до введения самоизоляции, может потребоваться до полугода. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, чьи слова приведены на портале mos.ru.

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Собянин отметил, что малый и средний бизнес в столице начал активно восстанавливаться. Причем столичные предприниматели сумели приспособиться к новым условиям. Например, в торговле зафиксировано больше дистанционных продаж, в сфере общепита увеличилось количество предприятий, которые начали обеспечивать доставку еды и работу навынос.

«Понятно, что огромное количество предприятий сегодня находятся в тяжелой ситуации, но в целом мы видим, как ситуация выправляется. И я уверен, что если не будет ничего радикального, в течение полугода мы выйдем на нормальное развитие экономики, бюджета и всей сферы», — заявил Собянин.