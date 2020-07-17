Амстердам, 17 июля, 2020, 18:44 — ИА Регнум. Нидерланды начали расследование по факту незакрытия неба над зоной крушения авиарейса MH17. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает министерство иностранных дел Нидерландов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крушение смолета рейса MH17

Сообщается, что расследованием занялся Фонд безопасности полетов. Напомним, что вопрос о том, почему власти Украины, начав карательную операцию в Донбассе с применением фронтовой авиации, не удосужились закрыть небо в этом районе, ставился еще сразу после катастрофы. Однако украинская сторона так и не дала на него ответа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с самого начала власти Нидерландов в своем «расследовании» причин крушения MH17 ставили цель обвинить во всём Россию и республики Донбасса.

На минувшей неделе Нидерланды даже подали иск в Европейский суд по правам человека на Россию в связи с крушением лайнера MH17. Правительство страны решилось на этот шаг, чтобы добиться «правды и справедливости».