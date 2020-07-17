Калуга, 17 июля, 2020, 17:14 — ИА Регнум. В Калужской области загородные оздоровительные лагеря не будут открыты летом 2020 года. Такое решение было принято 17 июля на заседании областной межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки.

Скриншот страницы министерства образования Калужской области в «ВКонтакте» На заседании областной межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей

По информации ведомства, в ходе дискуссии с таким предложением выступили представители региональной общественной организации поддержки семьи и детей «Материнское сердце», общественной палаты области и ряд других, которые аргументировали свою позицию необходимостью обеспечения безопасности детей из-за существующей опасности распространения коронавирусной инфекции, что приведёт к автоматической изоляции детей в лагере, сделает полноценный отдых детей невозможным и поставит под угрозу открытие нового учебного года в традиционном формате. В частности, представители общественности ссылались на мнение значительной части родительского сообщества.

Предложение общественности поддержали представители Роспотребнадзора, министерства здравоохранения региона и руководители загородных оздоровительных лагерей. В то же время комиссия единогласно высказалась за необходимость открытия оздоровительных лагерей с кратковременным пребыванием детей, так называемых пришкольных «площадок». Представитель Роспотребнадзора отметила, что сейчас идёт активный процесс выдачи разрешений на их работу, и многие из них могут принимать детей, начиная с 20 июля. Работа пришкольных «площадок» будет организована в строгом соответствии с требованиями санитарного законодательства.