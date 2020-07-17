Уфа, 17 июля, 2020, 16:14 — ИА Регнум. Действующие в настоящее время ограничения в сфере туризма нужно использовать для развития туристической отрасли внутри Башкирии. Об этом сообщил председатель Государственного собрания республики Константин Толкачев после заседания президиума Совета законодателей РФ, 17 июля передает пресс-служба госсобрания региона.

Памятник Салавату Юлаеву, Уфа

По сообщению пресс-службы ведомства, главными вопросами на этом заседании стали вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства, а также вопросы развития внутреннего туризма.

По словам Толкачева, из-за введенных ограничений для недопущения распространения коронавируса жители страны стали активно путешествовать по России. Поэтому очень важно поддержать этот интерес и сделать так, чтобы туристы захотели вновь вернуться в республику, ведь Башкирия богата на разные природные достопримечательности. Достигнуть этой цели возможно при разработке новых маршрутов и создании туристско-рекреационных кластеров, а также при улучшении сервиса.

Он также подчеркнул, что сфера туризма оказалась среди тех сфер экономики, которые больше всего пострадали при пандемии коронавируса. И, скорее всего, последствия ограничений будут еще долго ощущаться.

Отмечается, что президиум Совета законодателей рекомендовал правительству РФ рассмотреть вопрос о снижении налоговой нагрузки на отрасль.

По словам Толкачева, отсрочка по уплате налогов для предприятий, работающих в сфере туризма, которая была ранее предложена, является недостаточной, поскольку для того, чтобы платить налоги, необходимо восстановить свою работу. А когда произойдет это восстановление, никто не знает. Поэтому нужно ввести более существенные налоговые послабления для туризма, отметил он.

Для того чтобы сохранить рабочие места, бизнесменов, которые работают в этой сфере, предлагается освободить до конца текущего года от уплаты налогов на имущество организаций и на прибыль, а также от налогов, которые платятся при применении специальных налоговых режимов. Помимо этого, рекомендовано снизить ставку НДС на то время, пока платежеспособный спрос на турпродукты не восстановится до приемлемого уровня, добавил Толкачев.