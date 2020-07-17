Костромские власти просят РЖД увеличить количество поездов «Ласточка»
Кострома, 17 июля, 2020, 15:35 — ИА Регнум. Костромские власти ведут переговоры с ОАО «РЖД» о запуске ещё одного поезда «Ласточка». Об этом ИА REGNUM сообщил директор регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Кананин. Если частота курсирования скоростных электропоездов увеличится, необходимость в ночном поезде до столицы может отпасть.
По прогнозам эксперта, электропоезда упростят «общение» костромских управленцев с Москвой, приведут к увеличению турпотока и улучшат перемещение трудовых ресурсов между регионами.
Напомним, первая «Ласточка» из Москвы с остановками в Ярославле и Нерехте прибывает в Кострому 17 июля в 19:17. В обратном направлении первый рейс «Ласточки» назначен на 18 июля. По расписанию поезда «Ласточка» No 716/715 будут курсировать ежедневно. Стоимость билета в один конец составляет от 799 руб. в зависимости от класса обслуживания