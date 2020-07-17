Кострома, 17 июля, 2020, 15:21 — ИА Регнум. Костромская оппозиция попросила Владимира Путина отменить выборы губернаторов или исправить ситуацию с «муниципальным фильтром». Такое предложение содержится в письме на имя президента России, составленном председателем костромской общественной организации «Народовластие» Андреем Старуном, текст обращения опубликован на личной странице общественника в Facebook.

Иллюстрация: aks.roshd.ir Указующий перст

Автор письма считает, что «муниципальный фильтр», обязательный для участия в кампании по выборам губернатора, используется властью для «отсеивания неугодных конкурентов».

«В Костромской области эта процедура используется для отсеивания неугодных и не комфортных для кандидата от власти — Ситникова С.К. конкурентов. Мы предлагаем выслать в нашу область специальную комиссию для исправления сложившейся ситуации, или просто назначать губернатора своим Указом, не играя в демократические процедуры», — говорится в тексте письма.

На место главы костромского региона в настоящий момент претендуют 10 кандидатов, в их числе есть представитель «демократической оппозиции» региона — председатель костромского отделения партии «Яблоко» Александр Лазутин. По словам составителей обращения, собрать необходимое количество подписей на местах для прохождения фильтра оппозиционным претендентам «практически невозможно».

«Необходимо собрать подписи муниципальных депутатов в 22 из 30 округов области, что становиться практически невозможным, если в девяти муниципальных и городских округах, где абсолютное большинство депутатов от «Единой России», происходит распределение всех депутатов между угодными для власти кандидатами. По слухам, добровольно-принудительно ставят подписи депутаты от оппозиционных партий за «нужных» кандидатов, особенно те, кто находится на бюджетном финансировании. Возникает парадоксальная ситуация, когда на выборы допускаются никому не известные кандидаты, тогда как кандидаты от таких партий, как КПРФ и «Яблоко», располагающие своими депутатами в областной и городской думах, имеют большие проблемы с прохождением «муниципального фильтра», — написал Старун.

Напомним, в выборах губернатора принимают участие действующий глава региона Сергей Ситников, идущий от «Единой России», представители от ЛДПР, «Справедливой России», «Казачьей партии Российской Федерации», партии «За справедливость», КПРФ, «Яблока», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», «Партии прогресса», «Демократической партии России». Документы для регистрации кандидаты должны представить в облизбирком не позднее 29 июля.

Выборы губернатора в Костромской области назначены на единый день голосования — 13 сентября 2020 года.